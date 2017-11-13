Samsung’un yeni GDDR6 grafik kartları beklentileri aştı

Samsung tarafından yapılan açıklamada yeni GDDR6 bellekleri hedeflerinin üzerine çıkarak 16 Gbos görüntü işleme gücüne eriştiğini söyledi.

Samsung yöneticisi Jim Kim, geçtiğimiz sene gerçekleşen Hot Chips konferansında yeni GDDR6 grafik kart belleklerinin GDDR5 belleklerine kıyasla daha yüksek bant genişliğiyle 14 Gbps’e ulaşacağını söylemesine karşın beklentilerin dışına çıkarak 16 Gbps’e ulaşan bir DRAM üretildiğini açıkladı. Samsung tarafından açıklamada yeni GDDR6 bellekler, 16 Gbps bant genişliğiyle 64 GB veri işleme gücüne erişebiliyor.Örnek vermek gerekirse yeni GDDR6 bellekler ile her saniyede 12 Full HD çözünürlüğünde film işlenebiliyor.

Piyasada bulunan yüksek performanslı belleklerle karşılaştırmak gerekirse GTX 1060’da yer alan GDDR5 bellek 9 Gbps’e ulaşabiliyor. GTX 1080’de yer alan GDDR5X ise 10 Gbps işleme gücüyle gelirken Nvidia’nın 1080Ti belleği ise GDDR5X ile 11 Gbps işleme hızına ulaşabiliyor. Bu bilgilerin ışığında GDDR6’nın grafik işleme anlamında çıtayı yükselteceğine kesin gözüyle bakılıyor. GDDR6 işlem gücüyle öne çıkmasının yanında enerji tasarrufu da sağlayacak. 8 Gbps GDDR5 bellekler 1.5 V enerji tüketirken, GDDR6 bellek 1.35 V enerji tüketecek.

GDDR6 belleklerin önümüzdeki sene tanıtılacak Volta tabanlı Nvidia GPU’larda 8 ve 16 GB bellek boyutlarında gelmesi bekleniyor.