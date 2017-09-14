Samsung ve LG daha verimli OLED ekran peşinde

Samsung ve LG Display Alman OLED şirketi Cynora’ya 30 milyon dolar değerinde yatırım yaptı.

OLED ekran teknolojisinin mobil cihazlardan tutun da televizyonlara kadar erişmesi üreticilerin ağır metallere dayanmadan daha uzun ömürlü ve daha verimli OLED materyalleri arayışına hız verdi.

2008 yılında Almanya’nın Bruchsal şehrinde kurulan Cynora kendisini ‘termal gecikmeli floresan’ teknolojisinin lideri olarak tanıtıyor. Şirket şimdiki çalışmalarını ise yeni bir tür olan organik, yüksek verimli, mavi ışık yayan bir OLED materyali üzerinde yürütüyor. 2015 yılında benzer bir alanda çalışmalarını başlatan Kyulux şirketi de yine Samsung ve LG tarafından 13.5 milyon değerinde yatırım almıştı.

Cynora’nın amacı ürünlerini Samsung ve LG gibi büyük OLED üreticilerine pazarlamak. Eğer Cynora ve Kyulux’un ürettiği materyaller OLED ekranlara entegre edilebilirse ileride güç tüketimi azaltılmış daha yüksek çözünürlüklü ekranlar görmemiz kolaylaşacak.

Cynora CEO’su Gildan Sorin, bu yatırımın ürettikleri materyallerin OLED sektörü tarafından son derece değerli bulunduğunu kanıtladığını söylüyor. Kendi faaliyetlerini desteklemek üzere Samsung ve LG ile iş birliği yaptıklarını belirten Sorin, bu yatırımın şirketin dünya çapındaki varlığını güçlendirmesi adına da önemli olduğunu vurguluyor.