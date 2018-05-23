Razer Core X: Ucuz, büyük ve Mac’lere dahi uyumlu

Razer’ın yeni tanıttığı harici grafik kartı kasası ile tanışın, Razer Core X. Core X modeli firmanın bir önceki kasası olan Core kasasına göre daha fazla yeteneği daha uygun bir fiyata sunuyor.

Razer Core 2016’da ilk tanıtıldığında herkes ufak bir laptop’un harici grafik kartıyla ne kadar da güçlendiğini görüp şaşırmıştı. Core aynı zamanda fiyatıla da kullanıcıları şaşırtmıştı: 500 dolar.

Core X ise çift Thunderbolt 3 kontrol cihazını Ethernet ve USB ile sunmuyor, ayrıca Core’un ince yapılı profilini de uymuyor ama fiyatı tüm bu açıkları telafi ediyor.

Harici bir güç kaynağı ve grafik kartı bulunduran Core X kasasının fiyatını Razer 299 dolar olarak belirlemiş. Üstelik Core X bir önceki 500 dolarlık Core modelindeki büyük harici grafik kartlarını yerleştirme sorununu da ortadan kaldırıyor. Core X’deki 3 geni slota 650 Watt gücünde ATX güç kaynağı eşlik ediyor.

Son olarak Razer’ın Core X harici grafik kartı kasası Mac kullanıcılarını da mutlu ediyor. Razer Core X’in Core V2’de de olduğu gibi High Sierra 10.13.4 yüklü Mac’lere Thunderbolt 3 desteğinin olduğunu söylüyor. Böylelikle Mac kullanıcıları da bu kasayı kullanarak bilgisayarlarının gücünü artırabilecek.