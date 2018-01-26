Power VR 8XT grafik birim serisini tanıttı

Power XT, 8XT’de çok ekranlı eğlence sistemleri için adımlar atmış.

Apple’ın kendi grafik birimini geliştireceğini duyurmasının ardından mali krize giren Imagination Technologies, Çinli Canyon Bridge ortaklığına satılmıştı. Şirket, bu gelişmenin ardından Power 8XT grafik serisini duyurdu. Apple dışında mobil dünyada varlığını ortaya koyamayan Imagination, 8XT serisinde akıllı telefonları geri planda tutarak, asıl hedefini otomotiv endüstrisi olarak belirledi.

Power VR 8XT serisinde SPU isimli shader birimlerinden oluşan kümeleri barındırıyor. PowerVR Series 8XT GT8525 grafik biriminde bir adet SPU bulunurken, PowerVR Series 8XT GT8540 grafik biriminde iki adet SPU yer alıyor. Bir önceki nesle kıyasla doku doldurma bakımından yüzde 80’lik artış ile öne çıkan grafik biriminde simültane olarak kompleks arayüzler eşliğinde 6 adet 4K ekranı 60 FPS hızında yönetiliyor.

8 adet işletim sistemini bağımsız olarak donanım tabanlı sanallaştırma ile kullanım imkanı sunan grafik biriminde araçlarda farklı ekranlarda farklı uygulamaların çalışabilmesini mümkün hale getiriyor.