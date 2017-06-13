Alienware Area 51 tam bir performans canavarı

Donanım özellikleriyle dikkat çeken Alienware Area 51, tasarımıyla da farklılaşıyor.

Dell, E3 etkinliğinde Intel veya AMD’nin en güçlü işlemcileriyle donatılan Alienware Area-51 modellerini tanıttı. Alışılmışın dışında, şık tasarım çizgisini bozmayan Alienware Area-51, üst düzey bir donanım ile gelecek.

AMD’nin en üst seviye işlemcisi olan Threadripper işlemcisi seçeneğinde 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı bulunan işlemciler kullanılacak. Intel’in en üst seviye işlemcisi Skylake-X bulunan modelinde ise Core i7 veya Core i9 seçenekleriyle gelecek. Bu modellerde ayrıca 10 çekirdek ve 4.5 Ghz CPU hızı sunulacak. Her iki işlemci seçeneğine sahip sistem de 4K, 8K çözünürlüğünde oyun oynama, yayın yapma ve sanal gerçeklik bakımından sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunacak.

Diğer donanım özellikleri arasında grafik işlemcisi için üç adet AMD RX 580 veya iki adet NVIDIA GTX 1080 Ti seçenekleri bulunacak. Buna ek olarak 64 GB DDR4 XMP RAM ve M.2 SSD depolama seçenekleri de Alienware Area-51’de standart olarak sunulacak.

Alienware Area-51 modellerinin fiyat bilgisi bulunmuyor. Threadripper işlemcili modelleri 27 Temmuz’da satışa sunulacak. Skylake-X işlemcili modellerin satışa sunulma tarihi ise belirsizliğini koruyor.