NVIDIA’nın yeni giriş seviyesi GPU’lerı göründü

NVIDIA, 910MX ve 930MX grafik işlemci birimlerinin yerini alacak yeni işlemcileri tanıttı.

Daha önce düşük güç harcayarak daha hızlı grafik işleme amacıyla Pascal mimarili MX150 satışa sunan NVIDIA, bu işlemciyle 384 CUDA çekirdeği sayesinde MOBA tarzı oyunlarda kabul edilebilir performans ile dikkat çekiyordu. Yeni tanıtılan MX110 ve MX130 işlemcileri ise MX150’nin sırasıyla yüzde 38 ve yüzde 63’ünü sağlayacak iki alt seviye grafik bağdaştırıcı olarak karşımıza çıkıyor.

Maxwell mimarisiyle gelen yeni grafik işlemci birimileri Intel UHD620 bütünleşik grafiklerle kıyaslandığında sırasıyla 1.5 ve 2.5 kata kadar daha fazla performans sergiliyor. MX150’nin ise 4 kata kadar daha fazla performans sergilediğini de hatırlatmakta fayda var.

NVIDIA, MX110 ve MX130 grafik işlemci birimlerini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunmayı planlıyor.