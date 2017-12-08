Nvidia en güçlü kartı Titan V’i tanıttı

Oldukça güçlü ekran kartları geliştirmekle tanınan Nvidia, en güçlü ekran kartı olarak nitelendirdiği Titan V’i tanıttı.

Yılın sonlarında düzenli olarak Titan ekran kartı tanıtan Nvidia, volta mimarisini temel alan ve dünyanın en güçlü ekran kartı olarak tanımlanan Titan V’i karşımıza çıkardı. Daha önce üst seviye oyuncular ve profesyonel kullanıcılar tarafından kullanılan Titan serisi, Titan V ile yapay zeka işlemcileri ve bilimsel simülasyonlarda da kullanılabilinecek.

İçinde 21.1 milyar transistör bulunan Titan V ekran kartında 5120 CUDA çekirdeği ile 320 desen haritalama birimi bulunuyor. Ortalama hızı yaklaşık 1.2 Ghz olan Titan V turbo hız ile yaklaşık 1.45 Ghz’e kadar yükselebiliyor. İşlem performansı olarak Titan V, 15 TFLOPS seviyesine ulaşıyor. TitanV ‘de bulunan HBM 2 bellek ile 3072-bit veri yolu ve 652.8 GB/s bant genişliğiyle fark yaratıyor.

Titan V’te 12 nm üretim süreci ve Volta mimaridinin verimliliği enerji tüketimini dengelemeyi sağlıyor. 250W ısıl tasarım ile gelen Titan V’de yalnızca 6 ve 8 pinli iki güç bağlantısı kullanılıyor.

Nvidia, Titan V’in satış fiyatını 2.999 dolar olarak belirledi.

Nvidia Titan V’İn tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.