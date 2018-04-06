MIT’nin giyilebilir cihazı kafanızın içindeki sesleri duyuyor

Her ne kadar bilimkurgu gibi gelse de MIT’nin geliştirdiği yeni giyilebilir cihaz kafanızın içindeki sesleri ve düşüncelerinizi anlayabiliyor. Şimdilik bu düşünce okuma işlemi sadece bilgisayarlar ve mobil cihazlarla etkileşim kurma ile kısıtlı.

Yüzünüze sarılı tuhaf görünümlü bu beyaz cihazın adı Alter Ego. Kulakla ağız arasını kaplayan büyük bir cihaz gibi görünse de gelecekte bunun daha az yer kaplayan uygulamalarını görmemiz olası.

MIT’nin yeni sistemi sistemi, kulak yolunuzu engellemeden iç kulağınızın kemiklerine iletilen titreşimleri kullanan kemik iletimli kulaklıkların yanı sıra içsel olarak da sinyalleri alan elektrotlara sahip. Sinyaller, kelimeleri ayırt etmek için sinir ağları kullanan bir bilgisayara gönderiliyor ve burada işleniyor.

Şimdiye kadar sistem gezinmek, zamanı sormak ve rakiplerinizin satrançtaki hareketlerini bilgisayar aracılığıyla en iyi şekilde tahmin etmek gibi sessizlik içinde yapabileceğiniz eğlenceli faaliyetler yapmak için kullanıldı.