MediaTek Yapay Zeka Destekli İşlemci Üreticileri Arasına Katılıyor

Akıllı telefon pazarına dikkat çeken trendleri arasında yer almaya başlayan yapay zeka teknolojilerine Mediatek de adım atıyor.

Huawei’nin Kirin 970 ve Apple’ın A11 Bionic işlemcilerinde bulunmaya başlayan yapay zeka destekli işlemciler furyasına bu sene içinde Samsung ve Qualcomm’un da katılması bekleniyor. Helio X serisiyle umduğunu bulamamasıyla birlikte pazarda büyük bir zarara uğrayan MediaTek, yapay zeka Helio P serisi işlemcileriyle zararı kapatmayı hedefliyor.

Edinilen bilgilere göre Helio P70 işlemcisinde 4 adet Cortex-A73 çekirdeğinin yanında 4 dört adet Cortex-A52 çekirdeklerinden oluşacak. 4 çekirdek ve 800 Mhz Mali-G72 grafik işlemci barındıran işlemcide Cat. 12 LTE modem aracılığıyla 600 Mbps indirme hızı da sunuyor. Kamera olarak ise 32 MP çözünürlüklü kamera desteği de sunuyor. İşlemcinin yapay zeka birimlerinde Facebook Cafe ve Google TensorFlow platformlarıyla uyumluluk gösteriyor. MediaTek tarafından geliştirilen uygulamanın yanında üçüncü parti uygulamalara da destek sunacak.

Helio P40 işlemcisinde ise aynı çekirdek dizilimiyle gelmesinin yanında 3 çekirdekli bir grafik işlemcisi ve Cat. 7 LTE modem bulunması sayesinde daha düşük seviyede çalışacak. MediaTek’in bu işlemcileri Xiaomi, Oppo, Vivo ve Meizu’nun orta segment akıllı telefonları için tercih etmesi bekleniyor.