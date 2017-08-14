Mac Pro ve iMac Pro’nun performans sonuçları göründü

Apple, Intel’in yeni tanıtılan Core X işlemcilerini zaman kaybetmeden kullanmaya karar verdi. Bununla birlikte Mac Pro ve iMac Pro modellerinin benchmark sonuçları sızdırıldı.

10 çekirdekli Intel Core i9-7900X işlemcisi kullanılan her iki bilgisayarda Mac Pro’da herhangi bir değişklik yaşanmazken, iMac Pro’da bir hız düşüşü yaşandığı göze çarpıyor. Apple’ın Haziran ayında düzenlediği WWDC etkinliğinde iMac Pro’nun 18 çekirdeğe kadar yükseltilebileceğini belirtmişti. Bir başka deyişle kullanıcılar, Intel Core i9-7980XE işlemcisini de kullanabilecek. Mac Pro’da aynı durumun yaşanıp yaşanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

iMac Pro’nun Intel Xeon işlemcileriyle uyumlu olup olmayacağı da merak ediliyor. Intel’in Core X işlemcilerini tanıtmasından önce iMac Pro’nun Xeon işlemcileriyle geleceği iddia ediliyordu. Ancak Apple’ın bu hamlesinin ardından bu ihtimalin azalmış olacağı düşünülüyor. Core X işlemcilerde 512 AVX teknolojisinin bulunması daha yüksek performans vermesi Xeon işlemcilerle gelmeme olasılığını güçlendiriyor.

İşlemcinin iMac Pro’nun grafik kartıyla geleceği merak uyandıran bir başka konu olarak yer alıyor. iMac Pro’da daha önce Radeon RX Vega 56 ve Radeon RX Vega 64 ekran kartıyla geleceği ortaya çıkarılmıştı.