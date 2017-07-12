Logitech, oyun donanımı üreticisi Astro’yu satın aldı

Logitech, yüksek kaliteli oyun kulaklıklarıyla tanınan Astro’yu satın alarak hızla büyüyen oyun alanında gelişimini sürdürdü.

Logitech bu stratejik hamlesiyle kendisini oyun konsolu pazarında büyütecek bir adıma imza attı. PC odaklı ürünlerine ağırlık vermeyi sürdürecek olan Logitech, Astro’nun ürettiği kulaklıklardaki tasarımı beğendiği için 85 milyon dolar karşılığında satın aldı. İki şirket beklendiği gibi birbirlerini beğendiklerine dair açıklamalarda bulundu.

Logitech’in verdiği basın açıklamasında bu satın alımla konsol oyun pazarına yatırım yaptıklarını; bu sayede oyun sektöründe uzun vadeli büyümeyi bir adım öne taşımalarında yardımcı olacağını söyledi.

Logitech, Astro’dan önce 2008’de 34 milyon dolar karşılığında Ultimate Ears’ı dah sonra geçen yılın bahar aylarında 50 milyon dolar karşılığında Jaybird’ü satın almasını adından son olarak geçen yılın Eylül ayında Saitek’i de satın aldı.