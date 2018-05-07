Lenovo Mirage Solo inceleme

Lenovo’nun Google Daydream’li sanal gerçeklik başlığı Mirage Solo haraket etme kabiliyeti ve View-Master deneyimiyle kendini sanal gerçeklik başlıkları arasında özel bir yere konumlandırıyor.

Lenovo Mirage Solo stand-alone bir sanal gerçeklik başlığı. Yani bu başlığı herhangi bir oyun bilgisayarı, konsol, telefon ya da başka bir zımbırtıyla birlikte kullanmanıza gerek kalmadan da çalıştırabiliyorsunuz. Google Daydream bu konuda Lenovo Mirage Solo’yo bir hayli yardımcı oluyor, ancak ilk önce cihazın kablosuz altı derece özgürlük özelliğine göz atalım.

6DOF nedir?

Lenovo Mirage Solo’nun gizli sosların bir tanesi de altı derece özgürlük özelliği. 6DOF olarak da adlandırılan bu teknoloji sanal gerçeklik başlığında izleme doğruluğunu ve yanılsamayı sürdürmek için oldukça büyük bir önem taşıyor. Facebook’un yeni sanal gerçeklik başlığı Oculus Go’da bu özelliğin 3 açılı olanı bulunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar sağa, sola, yukarı, aşağı bakabilir ve başlarını eğebilir, ancak bir oyunda ağaç dalının altına atlarsanız herhangi bir şey oluyor çünkü vücudunuzun hareketi takip edilmiyor.

Lenovo Mirage Solo 6DOF için iki adet ön monteli kamera ve çok sayıda yerleşik hareket ivme sensöründen gelen verileri kullanıyor. Oyun esnasında karşılaştığınız görüntü böylelikle hareketlerinizi göre tepki veriyor.

Mirage Solo’nun geliştirilmesine yardımcı olan Google mühendisleri sistemin milimetrik isabetle doğru olduğunu söylüyor. Hatta Mirage Solo’nun takibini kaybettirmek için çok uğraşmışlar ancak cihaz yine de şaşmamış.

Lensleri birkaç saniyeliğine örtseniz, zemini siyah bir odada veya parlak güneş ışığında kullansanız dahi Mirage Solo takibini kaybetmiyor. Ayrıca Microsoft HoloLens’in kullanılmadan önce odayı birkaç saniye taraması gerekiyorken Mirage Solo anında izleme sistemini devreye alabiliyor.

Özellikler

Çalışması için herhangi bir telefona ihtiyaç duymayan Lenovo Mirage Solo Qualcomm’un Snapdragon 835 işlemcisinden güç alıyor. Ayrıca cihazda Adreno 540 grafik kartı da entegre olarak bulunuyor. Bununla birlikte Lenovo Mirage Solo sanal gerçeklik başlığına 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB UFS depolama alanı konumlandırılmış. Daha fazla depolama alanına sahip olmak isteyenler içinse cihaz 256 GB’a kadar yükseltilebilir Micro-SD depolama alanı çözümü sunuyor. Lenovo 4000 mAh bataryaya sahip olan başlığın 2,5 saate kadar çalışma süresi sunduğunu iddia ediyor. Cihaz USB-C kablosuyla şarj oluyor.

Lenovo Mirage Solo’nun kayış sistemi Microsoft’un HoloLens ve Sony PSVR kayışlarının arasında bir tasarım anlayışına sahip. Lenovo, kafanıza sabitleyen arka tampon için bir mandallı sistemle sert bir plastik bant kullanıyor. Bazı sanal gerçeklik sistemleri bunlara ek olarak bir üst kayış ekleyerek öndeki ağırlığı dengelemeye çalışıyor. Lenovo ise başlığı yerinde tutmak için büyük bir alın pedi kullanılıyor. Diğer ayarlama bandı ise yaklaşık bir inç kadar başlığı ileriye ve geri hareket ettirmeye yarıyor.

Lenovo Mirage SOlo 5.5 inç boyutunda 2560×1440 çözünürlükte ekranla birlikte geliyor. Her ay için 1280×1440 çözünürlük sunan cihaz Oculus Rift ve HTC Vive’a göre daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip. Mirage Solo görüntüyü oluşturmak ve 110 derecelik bir görüş alanı vermek için çift Fresnel asferik lens kullanıyor. Bu değer, 100 derecelik açı sunan Oculus Go’dan daha iyi bir değer.

Daydream OS

Lenovo Mirage Solo Daydream adı verilen bir işletim sistemiyle birlikte geliyor. Android 8.0 üzerine kurulu olan bu işletim sistemi sanal gerçeklik için özel kullanıcı dostu bir arayüze sahip.

Bu işletim sistemi sayesinde Google PlayStore’dan sanal gerçeklik uygulamalarını indirmede bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Üçüncü parti uygulama indirmek istiyorsanız bunu bilgisayarınızı kullanarak yapmanız gerekiyor, ancak üçüncü parti bir uygulama kurduğunuzda bunu sanal gerçeklik arayüzünden çalıştırmakta birtakım sıkıntılar olabilir. Örneğin: Uygulama ikonu çıkmayabiliyor.

Sonuç

Lenovo Mirage Solo birçok özelliğiyle diğer sanal gerçeklik gözlüklerine oranla müşterilerini etkilemeyi beceriyor. PC seviyesi bir sanal gerçeklik gözlüğünden hiçbir eksiği olmayan cihazın 6DOF izleme özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Lenovo Mirage Solo’nun kolay kurulumu, sunduğu kablosuz deneyim ve Chromecast uyumu Mirage Solo’yu tek başına bir sanal gerçeklik gözlüğü olarak özel bir yere koyuyor.