Intel’in yeni işlemcisi sızdırıldı

MSI, Intel’in Coffee Lake adlı işlemcinin performans ve AMD Ryzen 5 1600 kıyaslaması sızdırıldı.

Sızıntıdan edinilen bilgilere göre Core i7 serisinin bir üyesi olan Intel Coffee Lake işlemcide 6 çekirdek ve 12 parçacık bulunacak. Bunların yanında 1.5 MB L2 ve 12 MB L3 önbellekleri yer alacak. 3.19 GHz hızına erişen işlemcinin hızının yükseltilmesi hakkında bir bilgi bulunmuyor.

İşlemcinin isim olarak Kaby Lake adlı işlemciyle benzer olmasının iki sebebi bulunmaktadır. Mimari olarak iki işlemci birbirine oldukça benzemektedir. Aralarındaki farklardan biri Coffee Lake’in 14 nm’lik düğüm üzerinde geliştirilmesidir. Öteki fark ise Coffee Lake’de LGA 1151 soketinde bulunmasıdır. Bir başka deyişle bu çipler, 200 serisi anakartların mevcut yapısına bakılıyor. Önümüzdeki aylarda bu seriye olan desteğinin kesilip 300 serisiyle uyumlu olarak çalışması bekleniyor. Anakartın ayrıca 64 GB DDR 4 bellek ile geleceği de belirtiliyor.

Sızıntıdan elde edilen bilgiler arasında Coffee Lake ile AMD Ryzen 5 1600x arasındaki performans karşılaştırması yer alıyor. AMD Ryzen 5 1600 X, tek çekirdekli testten 4574 ve çoklu çekirdek testinden 20769 skorları elde etmişti. Intel’in Coffee Lake işlemcisi ise ufak bir fark ile tekli çekirdek testinden 4619 ve çoklu çekirdek testinden 20828 skorlarını elde etti.

Genel olarak bakıldığında Intel için Coffee Lake ile işler iyi gidiyor.