Intel’in yeni 3D NAND SSD modelleri göründü

Bir yandan Optane SSD modellerini yaygınlaştırmak için emek harcayan Intel, NAND SSD modellerini geliştirmeyi sürdürüyor.

SSD alanında giderek yaygınlaşan 64 katmanlı NAND bellekler üzerinde çalışan Intel,iki modelinde M.2 formatına ek olarak bir modelinde entegre işlemci formatını kullanıyor.

M.2 yapısında gelen Intel SSD 660p, 512 GB/1 TB/ 2 TB depolama seçenekleri bulunan QLC bellek kullanılıyor. Bir tür MLC bellek olan bu bellek, TLC belleklere kıyasla 2 kat yoğunluk barındırıyor. Ayrıca daha keskin bir üretim teknolojisine ihtiyaç duyan belleğin üretim maliyeti zamanla düşmeye başladı. Sürekli yazma hızında saniyede 1100 MB’a ulaşan bellek, saniyede 1800 MB’e kadar ulaşabiliyor.

Intel SSD 700p ise işlemciye entegre olarak geliyor. Oldukça ince dizüstü veya tablet bilgisayarlar için geliştirilen SSD, 128 GB/256 GB/512 GB kapasiteleriyle geliyor. Intel’in daha sonra 1 TB kapasiteli sürümünü de piyasaya sürmesi bekleniyor.

Intel SSD 760p modelinde ise M.2 formatında ve 2 TB’a kadar ulaşabiliyor. Sürekli okuma hızı saniyede 3200 MB olan belleğin sürekli yazma hızı saniyede 1600 MB seviyelerine ulaşıyor.

Şimdilik yalnızca Intel SSD 760p modeli satışta bulunuyor. 128 GB’lık sürümü 96 dolardan başlayan belleğin 2 TB’lık sürümü için 892 dolar ödenmesi gerekiyor. Diğer belleklerin fiyatları hakkında bir bilgi henüz bulunmuyor.