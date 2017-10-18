Intel yapay zeka işlemcilerini duyurdu

Intel, yapay zeka için tasarladığı Nervana NNP (Sinir Ağları İşlemcisi) serisini tanıttı.

Intel, yapay zeka donanımı geliştirme konusunda tecrübeli şirketleri satın aldı. Mart ayında görsel teknolojiler alanında uzmanlaşmış Mobileye ve Eylül ayında drone üreticisi DJI’ın otonom drone’ları için işlemcileri üreten Movidius’u da satın almasının ardından Intel, geçtiğimiz senenin Ağustos ayında derin öğrenme alanında uzmanlaşan Nervana Systems isimli girişimi de satın almasıyla “Lake Crest” isimli sinir ağları işlemcilerinin üzerinde çalışıyordu.

Intel, Nervana NNP’nin ne kadar hızlı olduğu konusunda bir bilgi vermedi. Intel’in bu konuyla ilgili olarak 2020 yılına kadar derin öğrenme eğitim hızının 100 katıl erişebileceğini hedeflediğini belirtti. Intel, bu işlemcilerin ne zaman satışa sunulacağını hakkında bir bilgi vermekten kaçınırken ürün sevkiyatının bu yıl bitmeden başlaması bekleniyor.