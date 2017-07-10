Intel Core i9 ile hız rekoru kırıldı

Intel’in 10 çekirdekli yeni işlemcisi Core i9-7900X hız aşırtma ile 6GHz’e çıkararak rekor kırdı.

Intel’in çok çekirdek ile gelen yeni işlemcileri, hız aşırtma konusunda güzel performans sergilemeye devam ediyor. 10 çekirdekli ve standart olarak 3.3GHz’de çalışan Core i9-7900X, Turbo Boost 2.0 ile 4.3GHz ile çalışırken; Turbo Boost Max 3.0’da ise 4.5GHz hızında çalışıyordu. Ancak 14nm+ üretim geometrisine sahip Core i9-7900X, 6GHz’e hiza ulaşmayı başardı.

SOFOS1990 kullanıcı adlı hız aşırtma profesyoneli, yeni rekoru Gigabyte’ın Aorus X299 SOC Champion anakartına sıvı nitrojen ile yapılan denemelerde, işlemciye 1.6v gibi oldukça yüksek çekirdek voltajı vererek elde etti. Normal koşullarda hayli yüksek olan bu değer, stabilite için sıvı nitrojen ile -110 derecelere kadar inildi.

G.Skill’in Trident Z kiti kullanılan belleğe, güç kaynağı olarak Corsair’in AX1500i modeline yer verildi. 6016MHz net hız ile çalıştırılan işlemci, 12189.52 puan ile HWBOT test rekorunu da kırmayı başardı. Bu skor ile hem en hızlı 10 çekirdekli işlemci olurken hem de en hızlı tek işlemci skorunu da elde etti. Yeni Intel işlemcilerinde lehimlenmiş entegre ısı dağıtıcı yerine termal yüzey materyali tercih edildiği için normal koşullarda işlemcilerin termal karakteristiğinin önceki nesilden daha kötü olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor.