Intel Coffee Lake işlemciler hakkında yeni detaylar belli oldu

Intel, gelecek yılın sonlarına doğru masaüstü bilgisayarlar için kullanıma sunulacak olan Coffee Lake işlemciler ile ilgili bilgiler açıkladı.

Intel’in dördüncü 14 nm işletim mimarisi olan ve 10 nm işlemcilerine geçişte aradaki boşluğu kapatmak için gelen Coffee Lake işlemci serisi hakkında yeni detaylar belli olmaya başladı. 10 nm işlemcilerinde istediği verimi henüz elde edemeyen Inteli 14 nm’lik en iyi preformans sunan işlemciyi sunmaya karar verdi.

Coffee Lake ile Kaby Lake işlemcileri arasında teknik açıdan bir farklılık bulunmuyor. Coffee Lake işlemcileri, enerji tüketiminde bir değişiklik olmadan daha hızlı performansı daha çok çekirdek ile sunuyor. Coffee Lake işlemciler, yalnızca 300 serisi çipset ile uyumlu olarak çalışıyor. Intel, bu kararı elektrik devreleri ve enerji iletimi değişmesi sebebiyle aldığını söyledi.

Intel, Coffee Lake işlemcilerinde 40 PCIe 3.0 hattı desteği bulunduğunu belirtti. Rakamsal olarak yüksek gelen bu büyüklüğün 16’sı işlemci için ayrıldı. Geri kalan 24’ü ise platform kontrol merkezi için ayrıldı. Grafik tarafında Gen 9 entegre grafik birimlerinin kullanılacağı belirtildi. 24 işlem birimine kadar yükselebilen grafik birimlerinin en iyi oyun performansı ve FPS bakımından yüzde 25’lik bir artış sağladığı da verieln bilgiler arasında bulunuyor.

Intel Core i3-8350K işlemcisinde4 çekirdek/4 izlek birimi bulunuyor. 91W TDP ile gelen işlemcinin fiyatı 168 dolar olarak belirlendi. Bütçe dostu olarak Intel Core i3-8100 işlemcisi yer alıyor. 4 çekirdek ve 4 izlek birimiyle gelen işlemcide 65W TDP değeri bulunuyor ve 117 dolar ile satışa sunulacak.

Intel, Rzyen işlemcilere karşı 6 çekirdekli işlemcileri tanıttı. Core i5-8600K ve Core i5-8400 işlemciler 6 çekirdekve 6 izlek birimleri bulunuyor. Core i5-8600K için 95W TDP değeri ve 257 dolar satışa sunulurken; Core i5-8400 ise 65W ile 182 dolar ile satışa sunulacak. Oyuncu bilgisayarı toplamak isteyenler için i5 serisi oldukça dikkat çekecek.

En üst seviye performans sunan Core i7-8700K’da 6 çekirdek ve 12 izlek birimiyle 3.7Ghz hızında çalışıyor. 4.7GHz seviyesine yükselebilen işlemcinin TDP 95W ile 359 dolara satışa sunulacak. Intel Core i7-8700 işlemcisi ise 6 çekirdekli ve 12 izlek birimi bulunurken. 3.2Ghz hızında çalışırken 65W TDP değeriyle 303 dolara satışa sunulacak.

Intel’in pek yakında satışa sunulacak olan yeni işlemcileriyle ilgili daha detaylı bilgilere 5 Ekim tarihinde gerçekleşecek etkinlik ile ortaya çıkacak.