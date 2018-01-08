Intel AMD Radeon GPU’lu işlemcilerini tanıttı

Kasım ayında Core serisi işlemcilerde AMD’nin Radeon grafik işlemcilerinin yer alacağını açıklayan Intel, CES 2018’de bu ortaklığın ilk meyvelerini açıkladı.

Core i5 ve i7 işlemcilerinin Radeon RX Vega M grafik işlemcileriyle güçlendiren Intel, her bir birimde 4 GB HBM2 VRAM bulundurmasıyla dizüstü bilgisayarlardaki pil sürelerinde bir artış gerçekleşmesiyle birlikte içeride kullanılan alanda da büyük bir tasarruf sunulacağını belirtti.

Yeni işlemcilerin sekizinci nesil H serisinde mevcut olarak geleceğinin altını çizen Intel, bu işlemcilerin dizüstü bilgisayarlar için sunulan en güçlü işlemciler olduğunun altını çizdi. Bu işlemcilerin üst seviye oyun dizüstü bilgisayarlarında ve profesyoneller için üretilen makinelerde görülmesi bekleniyor.

Intel ve AMD tarafından bu işlemcilerin bulunacağı yeni bir dizüstü bilgisayar hakkında bilgi verilmedi. Ancak CES 2018 sürdükçe konuyla ilgili yeni haberlerin ortaya çıkması bekleniyor.