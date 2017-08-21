Intel 8.nesil işlemcilerle ilgili yeni detaylar paylaştı

Intel’in yeni nesil işlemciler ile AMD’nin karşısına güçlü rakipler sunuyor.

Dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan bu işlemciler arasında bulunan i5-8250U modeli 3,4 GHz’lik hızı sunarken, i7-8650U modeli 4,2 GHz’lik hızıyla dikkat çekiyor. Dizüstü bilgisayarlardaki performansı yüzde 40’lık performans artışı sunan ve video düzenleme işlemini geçen sene tanıtılan işlemcilere kıyasla yüzde 14,7 kat hızalndıran bu işlemcilere 2 kanal DDR4-2400 LPDDR3-2133 hafıza ve 620 UHD grafik işlemcisi eşlik ediyor.

Y-Serisi altında duyurulan işlemciler her zaman bağlı bilgisayarlara ve fansız ince dizüstü bilgisayarları hedef alıyor. Intel’in tanıttığı H-Serisi işlemcilerin performans odaklı dizüstü bilgisayarlar ve mobil iş istasyonları; S-Serisi işlemcilerin ise masaüstü bilgisayarlar için geliştirildiği belirtiliyor. Core i3 seriside yer alan Core i3-8100 ve Core i3-8350K’da TDP (Thermal Design Power) değerlerinin de yükseltildiği belirtiliyor.

Bir önceki işlemcilerin termal tasarım gücü 51 watt ve 60 watt iken yeni modellerde bu değer sırasıyla 65 Watt ve 95 Watt güçlerine yükseltildi. U-Serisi sekizinci nesil Intel Core i7/i5 işlemciler Intel’in piyasaya sunacağı ilk işlemciler olacak. Eylül ayında piyasaya sunulacak olan U-Serisi işlemcilerin ardından serinin diğer üyeleri de satışa sunulacak.