iMac Pro’da sunucu sınıfı Intel işlemciler kullanılabilir

Apple’ın WWDC ‘17 etkinliğinde kısaca bahsettiği iMac Pro hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

iMac Pro hakkında yayımlanan iddialara göre Apple, yüksek performans sağlayan yeni masaüstü bilgisayarında inanılmaz bir hız sunmak için Intel’in server sınıfı işlemcilerinden faydalanabilir. Apple’ın bilgisayarlara yeni gelecek işletim sistemi macOS High Sierra’nın kaynak kodlarına bakıldığında iMac Pro’da Intel’in Purley Xeon işlemcilerinin LGA3647 soketiyle gelebileceği iddia ediliyor.

Intel’in işlemcileri ile alakalı detaylı bilgi sahibi olmayanlar için konuyu biraz açacak olursak bu iMac Pro için büyük bir gelişme olabilir. Zira üst düzey masasüstü bilgisayarlarda bulunan Skylake ve Kaby Lake işlemciler için tasarlanan LGA2066 soketinde sunucular için üretilen Intel işlemcilerin kullanılması mümkün değil. Bu durumda Apple’ın bu üst sınıf işlemciler için yeni bir soket yapısı kullanacağı ortaya çıkıyor. Ancak bu yeni yapıda güç tüketiminin daha fazla olacağı da bilinen bir gerçek.

Her ne kadar şimdilik bunlar sadece söylenti olsa da bu bilgileri paylaşan Pike’s Universum geçmişte yaptığı tahminlerde genelde haklı çıkmıştı.

Raporda sunucu sınıfı işlemcilerin yanında iMac Pro, Secure Enclave özelliği bulunduran ilk Apple bilgisayarı olacak.