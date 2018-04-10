IKEA bluetooth hoparlörü ENEBY’yi tanıttı

IKEA’nın Sonos ile yaptığı iş birliğinin meyvelerini 2019’dan önce görmeyebiliriz, ancak bu, mobilya devinin kendi hoparlörlerini piyasaya süremeyeceği anlamına gelmiyor. ENEBY hoparlörlerini tanıtan IKEA, minimalist tasarımı taşınabilirlikle buluşturuyor.

İlk olarak ABD ve Birleşik Krallık için piyasaya sürülecek modeller iki farklı boyutla geliyor; 8×8 inç ve 12×12 inç. Hoparlörlerin tasarımı firmanın çoğunlukla kullandığı raf malzemelerine de oldukça uygun. Hoparlörleri evinizin bir köşesine yerleştirmek için montaj için herhangi bir araç gereç kullanmanıza da gerek yok. IKEA bu noktada ürünlerinin taşınabilir olmasına dikkat etmiş.

Bunlara ek olarak ürünlere birkaç akıllıca özellik daha eklenmiş. Mesela küçük boyutlu hoparlörlerde yerleşik bir sap bulunuyor. İsterseniz buraya bir powerbank takıp cihazı 10 saate kadar taşınabilir yapabiliyorsunuz. Daha büyük model hoparlörlerde ise aynı rolü bass port’ları karşılıyor. Eğer kablosuz olarak kullanmak istemiyorsanız her iki modelde de 3.5mm kablolu bir güç girişi bulunuyor.

Nisan ayı içerisinde satışa sunulması beklenen ENEBY’nin küçük boyutlu modeli 49 dolar, büyük boyutlu modeli ise 89 dolardan satışa sunulacak.