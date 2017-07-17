IBM’den veri hırsızlığına karşı büyük adım

IBM, yeni tanıttığı ana bilgisayar ile bütün verileri şifreleyerek çalınma halinde okunmasını engelleme özelliği barındırıyor.

Teknolojinin en büyük problemleri arasında yer alan zararlı yazılımlar ve korsanlar, kullanıcıların özel verilerine erişmeye çalışıyor. Bilgisayarlara yüklenen koruma programlarına karşı mücadele ederek bu konudaki iddiasını sürdürüyor. Bu konu başı oldukça ağrıyan şirketler, bilgisayarlarını daha güvenli hale getirmek için şifrelemeyi riskli bir adım olarak görüyordu.

IBM, bu konuya her şeyi şifreleyen bir bilgisayar seçeneğini sundu. IBM’in tanıttığı “Z” model ana bilgisayarda veri şifrelemek için işlemciler bulunuyor. Herhangi bir saldırı halinde şifreleme anahtarları kendiliğinden başlıyor ve uygulamalarla hizmetlerini birbirine bağlayan programlama ara birimlerini kısa sürede şifreleyebiliyor.

IBM, bu yöntem ile bilgisayar korsanlarının verilere erişimini engellememekle birlikte bu verilerin okunmasını engelliyor. Yine de korsanların bu engeli aşabileceğini de unutmamak lazım. IBM, kurdukları sistemin aşılamaz olduğu konusunda oldukça iddialı görünüyor.

IBM’in bu konudaki iddiaları doğru ve açıklamaları herhangi bir ticari kaygı taşımıyorsa, teknolojinin geleceği için atılan büyük bir adım niteliği taşıyor. Lakin şirketlerde yeni sistemin yaygınlaşması çok uzun zaman süreceği için kısa sürede yaygınlaşması beklenmiyor.