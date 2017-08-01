HP’den iş başında eğitim için bir VR Sırt Çantası PC geliyor

Bugüne kadar sadece oyuncular için üretilen VR Sırt Çantası PC’ler için değişim çanları çalıyor.

Sanal bir savaş alanında eğitim almak isteyenler veya işbirliği yapmak isteyen profesyonelleri düşünen HP, bu konuda VR Sırt Çantası’nı getirdi. Omen Sırt Çantası kadar gösterişli bir sırt çantası olmasa da toz ve suya karşı dayanıklılığıyla askeri koşullara karşı oldukça uygun. Bunun yanında 16 GB video hafızası, Quadro P5200 grafikler ve vPro özelliği barındıran dört Core i7 işlemci gibi güçlü bir donanım da barındırıyor.

Bu giyilebilir bilgisayar, HTC Vive Business Edition ile iyi bir entegrasyona sahip olmasına karşın HP kullanılmasının zorunluğu olmadığını vurguluyor. Oculus Rift veya kullanan şirketin tercih ettiği herhangi bir VR gözlük ile uyumlu olarak kullanılabilir.

Bir tasarım stüdyosu veya bir eğitim ortamı için Z VR Sırt Çantası PC, Eylül ayında 3.299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.