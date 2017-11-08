Elgato Game Capture 4K60 Pro kayıt kartını tanıttı

Elgato, oynadığı oyunları 4K 60 FPS çözünürlüğünde yayınlamak isteyenlerin beklentilerini karşılayacak ekran kartı tanıttı.

Video oyunlarında olduğu gibi video oyunu yayıncılığında da milyar dolarlık bir pazar haline gelmesi sebebiyle yayın platform, ekipman ve yazılımlar da pazarın da önemli bir parçası haline geldi. Elgato, bu konuda oyun videolarını yüksek kalitede kayıt etmek isteyen kullanıcılar için geliştirdiği Elgato Game Capture 4K60 Pro isimli kayıt kartıyla ticari anlamdaki ilk 4K kartını piyasaya sürdü.

PCIe x4 arayüzüyle çalışan Elgato Game Capture 4K60 Pro , HDMI üzerinden şifrelenmiş şekilde Xbox One X,PlayStation 4 Pro veya PC üzerinden 4K kayıtlar yakalayabilmesinin yanında gecikme süresi de en düşük seviyeye indirgeniyor.

Elgato Game Capture 4K60 Pro’yu kullanmak isteyenlerin en düşük donanım olarak altıncı nesil Intel Core i7 veya Ryzen 7 işlemcisin yanında Nvidia GeForce GTX 10xx veya Radeon RX Vega ekran kartının bulunması gerekiyor. Elgato Game Capture 4K60’ın satış fiyatı ise 400 avro olarak belirlendi.