Crucial 128 GB’lık RAM’ini duyurdu

Crucial, sunucularda kullanılmak üzere yüksek maliyetli 128 GB’lık DDR4 RAM’ini tanıttı.

Günlük hayatta kullanılan bilgisayarların donanımında genel olarak 8 veya 16 GB’lık RAM’ler kullanılıyor. Bu RAM’lerin slotlarında 4×4 veya 8×8 şeklinde yayılıyor. Tek slotta bulunan RAM miktarı ne kadar artarsa satış fiyatı orantılı olarak artış gösterir. Server bilgisayarlarında ise daha güçlü bir donanım yer alıyor.

Crucial’ın yeni tanıttığı 128 GB DDR4-2666 LRDIMM RAM bellek bulunan yeni nesil RAM’ler, hem AMD EPYC sistemleri hem de Intel Xeon işlemcileriyle uyumlu olarak çalışacak şekilde geliştirildi. Bir başka deyişle bu bellek AMD ile çalışabilir ancak daha iyi bir performans ile kullanılması için Intel Xeon işlemcilerden faydalanılması daha yerine bir tercih olacaktır. Üretimi 20 nm üretim teknolojisiyle gerçekleştirilen Crucial bellekler, 1.2 V ile 2666 MT/S hızında çalışabiliyor.

Crucial yeni 128 GB’lık RAM’in satış fiyatını 3.999 dolar olarak belirledi.