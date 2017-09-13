Apple Watch Series 3 tanıtıldı, hücresel veri geliyor

Dün Steve Jobs Theater’da tanıtılan ürünlerden bir tanesi de beklenildiği üzere Apple Watch Series 3 oldu.

Apple Watch Series 3’te en önemli yenilik olarak hücresel bağlantı desteği göze çarpıyor. Digital Crown’u kırmızıya boyanarak ayırt edilmesi kolaylaştırılan LTE destekli cihazın birçok fonksiyonu artık iPhone’dan bağımsız bir şekilde de kullanılabilecek. Airpods’la müzik dinlemek, bağımsız bir şekilde arama yapmak getirdiği artılardan birkaçı.

watchOS 4 ile birlikte geliştirilmiş bir kalp ritmi izleme uygulamasına sahip olacak Apple Watch Series 3 kalp atışınızı normal, dinlenirken ve egzersiz yaparken 3’e ayırarak izlemenize olanak sağlayacak. Saat eğer kalp atışlarında normalin dışında bir seyir sezerse bunu kullanıcısına anında bildirecek.

Apple Wacth Series 3’te donanımsal olarak da birtakım yenilikler mevcut. Saat artık gücünü %70 daha hızlı olan yeni çift çekirdekli işlemciden alacak. Bu sayede Siri geri bildirimlerinin çok daha hızlı olacağını belirten Apple, cihazın kablosuz internette %85 daha hızlı performans vereceğini de iddia ediyor.

Tüm bunların yanında Apple Watch Series 3’ün yerleşik bir altimetreye sahip olduğunu da duyuran Apple cihazın pil ömrünün 1 tam günü çıkarabileceğini iddia ediyor.

Apple Watch Series 3 Türkiye’de 29 Eylül’de 1649 TL’den satışa sunulacak. Cihazın hücresel veri bağlantısı destekleyen versiyonu için biraz beklememiz gerekebilir.