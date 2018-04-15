AMD’nin 2. nesil Ryzen işlemcileri geliyor

Uzun süredir ne zaman çıkacağına dair dedikodular dönen, özellikleri hakkında kafa patlatılan ve çeşitli sızıntılar üzerinden tartışma yaratan 2. nesil Ryzen işlemcilerinin Nisan 19’da geleceği AMD tarafında resmi olarak doğrulandı.

Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600X, and Ryzen 5 1600 bir önceki nesillere göre daha ucuz olmasının yanı sıra daha fazla performans vadediyor.

4 işlemci de bir önceki nesil modellerine göre daha yüksek saat hızlarına sahip olacak. Geçen yıla göre en büyük fark ise X modellerle birlikte gelecek olan Wraith soğutucuları olacak. AMD ilk nesil Ryzen X işlemcileri müşterilerine soğutucularla birlikte sunmamıştı.

AMD’nin duyurduğu ikinci nesil Ryzen işlemcilere yönelik detaylar şöyle:

329 dolar fiyatıyla Ryzen 7 2700X 8 çekirdek ve 3.7GHz – 4.3Ghz saat hızları sunacak. AMD’nin Wraith Prism soğutucularıyla birlikte gelecek ve RGB aydınlatmalı fanlara sahip olacak.

299 dolarlık Ryzen 7 2700 8 çekirdek ve 3.2GHz – 4.1GHz saat hızları sunacak. AMD’Nin RGB halkasına sahip fanlı Wraith Spire soğutucusuyla birlikte gelecek.

229 dolarlık Ryzen 5 2600X 6 çekirdek ve 3.6GHz – 4.2GHz saat hızlarıyla sunulacak. RGB halkasına sahip olmayan Wraith Spire sğutucusuyla birlikte satılacak.

199 dolarlık Ryzen 5 2600 6 çekirdek ve 3.4GHz – 3.9GHz saat hızlarıyla sunulacak. AMD’nin Wraith Stealth soğutucusuyla birlikte gelecek.