AMD Radeon Pro SSG tanıtıldı

AMD, veri işleme hızına önem veren sektörler için 2 TB bellek kapasitesine ulaşan Radeon Pro SSG’yi duyurdu.

AMD; iş istasyonları, oyuncular ve profesyoneller için sunduğu Vega tabanlı ekran kartlarının yanında Vega tabanlı hızlandırıcılar da tanıttı. Bu hızlandırıcılar arasında yer alan 2 TB hafıza kapasiteli AMD Radeon Pro SSG de bulunuyor. M.2 NVMe SSD sürücüleriyle gelmeye devam eden bu hızlandırıcıda depolama belleğini yerleşik bellek olarak kullanabilmesiyle yüksek kapasiteli verileri doğrudan flash belleğe gönderebiliyor. Bu sayede oldukça hızlı işleme kapasiteleri göze çarpıyor.

AMD tarafından gerçekleştirilen testlerde standart iş istasyonu ekran kartı bulunan sistemlere göre 6 kat daha hızlı 8K görüntüler işleniyor. 16 G. HBM 2 bellek kullanılan hızlandırıcıda 4096 işlem birim bulunan Vega 10 XT çekşrdek kullanılıyor. 12.3 TFLOPS işlem performansı bulunan çekirdek daha düşük performans ile çalışıyor.Üst seviyeli malzeme ile üretilen Veha tabanlı Radeon Pro SSG içim Radeon ProRender isimli render alma yazılımı gibi açık kaynak yazılımları da hazırlandı.

Vega tabanlı AMD Radeon Pro SSG hızlandırıcısı, 6.999 dolar ile satışa sunulacak.