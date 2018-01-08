AMD Gelecekte Piyasaya Süreceği İşlemcileri Tanıttı

AMD, 7 nm mimarisiyle tüketiciyle buluşacak ekran kartı ve işlemcileri açıkladı.

AMD, CES 2018’de 2. nesil Threadripper, Zen 2, Zen 3 ve gelecek nesil 7 nm grafik işlemcilerini duyurdu. Bunların yanında yeni nesil mobil Vega işlemcisini tanımaktan da çekinmeyen AMD, bu sayede uzun vadede neler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. AMD’ nin CEO’su Lisa Su, AMD olarak her şeyin yüksek performanslı bilgi işlem ile ilgili olduğunu söyledi.

AMD, düşük bütçeyle oyun bilgisayar donanımı oluşturmak isteyenler için Ryzen serisi ve Vega grafik işlemcilerinin birleştirildiği yeni APU’ları açıkladı. SMT ile toplam dört çekirdeğe sahip olan Ryzen 5, standart olarak 3.6 Ghz hızında hızında çalışmasının yanında 3.9 Ghz’a çıkabilecek. Vega tabanlı 11 CU özellikli ekran kartıyla gelen Ryzen 5 2400, 169 dolardan satışa sunulacak. Bu işlemcinin bir alt sürümü Ryzen 3 2200G’de SMT içermeyen 4 çekirdeğe sahip olacak. Standart olarak 3.5 Ghz ile çalışan Ryzen 3 2200G, turbo ile 3.7 Ghz hızına erişebilecek. 8 CU gücü barındıran bir ekran kartıyla gelen Ryzen 3 2200G, 99 dolardan satışa sunulacak.

Ryzen işlemcilerinin bir üst modeli olan Zen+ işlemcilerini duyuran AMD, bu işlemcilerin normal 14 nm yerine 12 nm süreci olarak geliştirildiğini açıkladı. Nisan ayında satışa sunulacak olan bu işlemcilerde yeni Precision Boost 2 ile geliştirilen XFR2 saat hız yükseltici özelliği barındırıyor. Önbellek ve bellek hızı bakımından geliştirmeler de içeren Zen+’ın önceki modellere kıyasla en az %10 büyüklüğünde bir performans artışıyla gelmesi bekleniyor.

AMD, Zen+’ın ardından Zen 2 ve Zen 3 hakkında bilgiler paylaştı. 2019’da 7 nm’lik bir mimari ile geliştirilecek Zen 2 ve 2020’de 7 nm+ mimarisiyle piyasaya sürüleceği dışında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak bu işlemcilerde gözle görülür bir artış yaşanması bekleniyor.

Grafik konusunda tüketicileri memnun etmek isteyen AMD, kripto para madenciliği için pek yakında 7 nm tabanlı Vega işlemcisinin geleceğini belirtti. Vega’nın ardından daha güçlü Navi ekran kartlarının geleceğinin de altı çizildi.

Vega mobil işlemcisini de duyuran AMD, masaüstünde olduğu gibi HBM2 bellek kullanılacağını açıklayan AMD, bu işlemciyle dizüstü bilgisayarlara kıyasla daha başarılı oyun performansı sunulacağının hedeflendiği belirtildi.